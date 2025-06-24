Adana Kozan'da Huzur Uygulamalarında 7 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Haziran'da 43 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 133 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 32 aracı trafikten men etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel