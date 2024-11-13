Adana Kozan'da Evde Yangın: Elektrikli Soba Nedeniyle Çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin elektriği soba yüzünden patlayan televizyondan kaynaklandığı belirlendi. Yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlar Mahallesi Kanal Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin ilk katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ev sahibi E.Y, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının, elektrikli soba sebebiyle ısınarak patlayan televizyondan kaynaklı çıktığını belirledi.