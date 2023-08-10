Adana Kozan'da Deprem Sonrası Konteyner Çalışmaları Devam Ediyor

Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremin vurduğu kırsal mahallelerde barınma sorununu çözmek için çalışmaların devam ettiği ve şu ana kadar 120 konteynerin kurulduğu, 80'inin de kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremin vurduğu kırsal mahallelerde barınma sorununu çözmek için çalışmaların devam ettiği şuana kadar 120 konteynerin kurulduğu, 80'inin de kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

5.5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinesinde Kozan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı Minnetli Mahallesi'nde konteyner kurulumu tamamlandı. Depremden etkilenen Karahamzalı, Çürüklü, Mahyalar, Karabucak, Boztahta, Çamlarca mahallelerinde ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. Altyapı çalışmaları ve konteyner kurulumunun devam ettiği bölgede sıcak havaya rağmen ekiplerin alanı hazır hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yaraların hızla sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Kozan Belediyesi Arama Kurtarma Müdürü Ali Güven," Çalışmalar etap etap devam ediyor. Bir kısmını da kurmuş durumdayız. 80 konteyner için alanda altyapı çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar alana gelmiş 120 konteynerlerin hepsi sahaya inmiş kurulmuş durumda. Altyapı bağlantıları devam eden 80 konteyner da sahaya indirildi. Altyapı çalışmaları devam ederken etap etap açarak vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Hizmete açılmış alanda vatandaşlarımız barınıyor. İnşallah bu çalışma tamamlandığında vatandaşlarımızı tamamen yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi. - ADANA