Adana Kozan'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

(ADANA) - AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından aynı bölgede 4.5, 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı. Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay depremlerle ilgili olarak X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan merkezli 4.6 (saat 05.32), 4.5 (saat 05.33), 4.0 (saat 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."