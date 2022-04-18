ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ - Haberler

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ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapanan kenti Adana'ya bağlayan kara yolu yaklaşık 2 saat sonra fırtınanın etkisini azaltması üzerine yeniden açıldı.

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapanan kenti Adana'ya bağlayan kara yolu yaklaşık 2 saat sonra fırtınanın etkisini azaltması üzerine yeniden açıldı. Kentte fırtına nedeniyle 15 binanın çatısının uçtuğu ve 2 araçta hasar oluştuğu belirtildi. 5 katlı bir binanın çatısının uçtuğu sokakta oturan Mehmet Arslan, 'Balkonda otururken karşımızdaki evin çatısı bizim binanın önüne düştü. Çok şiddetli rüzgar var, evlerin çatıları düşüyor. Ben 61 yaşındayım ilk kez böyle şiddetli bir fırtına gördüm. Uçan çatı parçaları bizim binanın demir korkuluklarını saplandı. Şükür o esnada kimsenin bulunmaması yaralanmanın önüne geçti "dedi.

ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

ADANA KARA YOLUNDA ULAŞIMA 'KUM FIRTINASI' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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