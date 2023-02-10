ADANA-IRMAK'IN İKİZİYLE ANNE- BABASININ ENKAZDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI, KENDİSİNDEN HABER YOK

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpergün Apartmanı'nda Ekrem Ekinci (43) ile eşi Gül (38) ve Başak Ekinci'nin (12) cansız bedenlerine ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpergün Apartmanı'nda Ekrem Ekinci (43) ile eşi Gül (38) ve Başak Ekinci'nin (12) cansız bedenlerine ulaşıldı. Başak'ın ikizi Irmak Ekinci (12) ise aranıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Adana'da 12 bina yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında arama çalışması başlatıldı. Depremde yıkılan binalardan Alpergün Apartmanı'nda yaşayan muhasebeci Ekrem Ekinci ile eşi Gül ve kızları Başak'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Başak'ın ikizi olan Irmak'a ise henüz ulaşılamadı.

Ekinci ailesinin yakınları, enkazın başında umutlu bekleyişlerini sürdürürken, binadan çıkartılan eşyalar da yandaki bir başka apartmanın girişine konuldu. Gelecek umutlu bir haber bekleyenler, eşyaların arasında buldukları yakınlarının fotoğraflarına sarılıp, gözyaşı döküyor.

'O BİZİM PRENSESİMİZDİ'

Irmak Ekinci'nin halası Fatma Ekinci (35), 'Prensesimiz' diye nitelendirdiği yeğeninden gelecek umutlu haberi bekliyor. Ekinci, "4 kişilik bir ailelerdi. Ağabeyim, yengem ikizlerimiz vardı. Onları ilk gün enkazdan çıkardık. Irmak'a ulaşamadık. Gezmediğimiz morg, acil servis, hastane, mezarlık kalmadı. İlk gün cesetlerden parmak izi alınmadı. Dün başladı parmak iziyle teslim edilmeye. Gidiyorum morga cenaze var diyorlar başkaları çıkıyor. Biz artık kadın erkek yaşlı demeden ceset bakıyoruz. Çünkü yüzler tanınmıyor. Irmağımın basketbol topunu aldım. O benim için prensesimden bir anı. Irmak'ı gören duyan varsa bize yönlendirsin lütfen. Enkazda da bekleyenlerimiz var" dedi. (DHA)