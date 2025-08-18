Adana İmamoğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulmakta.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.57'de çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca müdahalesi sürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirilmişti. İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmış, dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
4 ilde acele kamulaştırma kararı

4 ilde acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın takası! Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geliyor

Yılın takası! Uğurcan Fenerbahçe'ye, yıldız oyuncu Trabzon'a gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.