Adana İmamoğlu'nda Orman Yangını Çıktı

Adana İmamoğlu'nda Orman Yangını Çıktı
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İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde, saat 10.00 orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi, hafif yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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