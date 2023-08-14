Adana İmamoğlu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saatlik çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 62 arazöz, 10 ilk müdahale aracı ve 10 iş makinesiyle müdahale edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmalarım ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 62 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi sevk edildi. Yangın, 350 personelin müdahalesiyle 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ADANA