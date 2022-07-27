Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Çintimar'dan milli hentbol sporcularına ziyaret - Haberler

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Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Çintimar'dan milli hentbol sporcularına ziyaret

Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Çintimar'dan milli hentbol sporcularına ziyaret

Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, çalışmalarını kentte sürdüren 16 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı ile görüştü.

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Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, çalışmalarını kentte sürdüren 16 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı ile görüştü.

Çintimar, takımın Yüreğir Serinevler Spor Salonu'ndaki antrenmanını izledi.

Başantrenör Serkan İnci'den çalışmalar hakkında bilgi alan Çintimar, teknik ekibe ve oyunculara başarılar diledi.

İl Müdürü Muzaffer Çintimar, takımla hatıra fotoğrafı da çektirdi.????

AA / Koray Kılıç - Güncel

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