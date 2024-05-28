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Adana için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olacak kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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