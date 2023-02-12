Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü olmaya devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım faaliyetlerinin hızlı lojistik ve ulaşım üssü Adana Havalimanı'ndaki hareketlilik sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım faaliyetlerinin hızlı lojistik ve ulaşım üssü Adana Havalimanı'ndaki hareketlilik sürüyor.

Yurt içi ve yurt dışından gönüllülerin yanı sıra arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile malzemeleri taşıyan uçaklar, deprem bölgelerine hızlı ulaşmak için Adana Havalimanı'na iniyor.

Buraya gelen ekipler, AFAD koordinasyonuyla minibüs ve otobüslerle ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor.

Havalimanında ayrıca ekiplerin kullanacakları malzemelerin taşınması için tır ve kamyonlar da hazır bulunduruluyor.

Deprem bölgelerinde sağlık hizmeti vermeye çalışan 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerine takviyelere devam ediliyor. Bu kapsamda çeşitli illerden gelen yaklaşık 150 Sağlık Bakanlığı personeli, otobüslerle Hatay'a hareket etti.

Öte yandan Lübnan'dan hava yoluyla kente gelen 34 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'daki çalışmalara katılmak üzere otobüsle yola çıktı.