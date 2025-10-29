Haberler

Adana, Hatay ve Mersin'de Cumhuriyet Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Adana'nın ilçeleri, Hatay ve Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde öğrenciler şiir okudu, halk oyunları sergilendi ve halk bayram coşkusunu paylaştı.

Adana, Hatay ve Mersin'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen programda, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Havva Yurttaş ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve atletizm gösterisi ile geçit töreninin ardından sona erdi.

Karaisalı ilçesinde düzenlenen törende de öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Karaisalı Kaymakamı Vekili Hüseyin Bozoğlan, törene katılanların bayramını kutladı.

Aladağ ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kapsamında Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu'nun günün önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende, okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Saimbeyli ilçesinde de gerçekleştirilen etniklikte de Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, törene katılanların bayramını kutladı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu ve müzik dinleti gerçekleştirildi.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde de Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Abdullah Aslaner'in konuşma yaptığı programda, çeşitli gösteriler sunuldu.

Gülnar ilçesinde de çelenk sunumunun ardından törenler, Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti. Etkinlikte, halk oyunları gösterisinin sunuldu, şiirler okundu.

Programa, Kaymakam İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge de katıldı.

Bozyazı ilçesinde Eski Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile ilçe protokolünün katıldığını programda öğrenciler şiir okudu, bisiklet yarışı gerçekleştirildi.

Anamur ilçesinde de Atatürk Şehir Stadı'nda yapılan törene, Kaymakam Kemal Duru, Garnizon Komutan Albay Serhan Güngör, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Başsavcı Tanju Çatlı katıldı.

Şiirler okunup çeşitli gösteriler sunulduğu etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Tören, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle son buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel
500
