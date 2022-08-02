Adana haberleri | Çukurova Üniversitesinde "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı düzenlendi Adana haber... Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ), "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ), "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi" konferansı gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇÜ Kalite Koordinatörlüğünce Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, sunum yaptı. Prof. Dr. Muhsin Kar, sunumunda YÖKAK ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de üniversitelerinin 50 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü ve güçlü üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti. Konferansta, Çukurova Üniversitesi Kalite Elçileri Kulübü Başkanı Vildan Nur Aydoğan ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan da üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kar daha sonra Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i makamında ziyaret etti. YÖKAK Uzman Mustafa Çolak'ın da bulunduğu ziyarette Prof. Dr. Tuncel, Kar'a Çukurova Üniversitesinin fiziki altyapısı, eğitim kadrosu ve projeleri hakkında bilgi verdi.??????? Güncel AA / Eren Bozkurt Meryem Tuncel Çukurova Güncel Haberler

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