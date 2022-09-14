Adana haberleri... Adana'da yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı

Gelen Adana haberine göre Adana'da jandarma ekiplerince, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adana'da jandarma ekiplerince, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemde yük ve yolcu taşıyan araçların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazaların artması üzerine Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi oluşturuldu.

Göreve başlayan tim, sorumluluk bölgesinde araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tim, denetimlerde araçların teknik şartlara uygunluk ve yola elverişliliğini inceleyip, araç ve sürücülerin mevzuata aykırı durumlarının tespit edilmesi halinde ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında idari işlem uygulayacak.