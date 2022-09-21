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Son dakika haber | Trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

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Son dakika haberi... Adana'da trafiğe kapalı tarihi Taş Köprü'de iki motosikletin karıştığı trafik kazasında biri yaya 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafiğe kapalı tarihi Taş Köprü'de iki motosikletin karıştığı trafik kazasında biri yaya 2 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde Seyhan Nehri üzerinde yer alan araç trafiğine kapalı Taş Köprü'de, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, bir kişiye çarptı. Bu motosiklete de arkadan gelen bir başka motosiklet çarptı.

Yayaya çarpan sürücü aracıyla kaçarken yaya ve ikinci motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

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