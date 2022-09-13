Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Olay yerinde inceleme yapan polisler Sualtı Grup Amirliği polislerinin dalış hazırlıkları Ekiplerin kanaldan cesedi çıkarması Olay yeri Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Olay yerinde inceleme yapan polisler
Sualtı Grup Amirliği polislerinin dalış hazırlıkları
Ekiplerin kanaldan cesedi çıkarması
Olay yeri
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Akkapı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.