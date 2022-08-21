Adana haberleri | Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Güncel Haberler Gelen Adana haberlerine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu. Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu. Suriye uyruklu Abdullah El İsa (9), henüz bilinmeyen bir nedenle Koza Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Çocuğun akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan El İsa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Suriye Adana Koza Güncel Haberler

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