Adana haberleri... Adana'da otoyolda yarışan otomobil yol kenarındaki seyirciye çarptı Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'da otoyolda yarışan otomobillerden birisi, emniyet şeridindeki seyirci ağır yaraladı, sürücü gözaltına alındı. Adana'da otoyolda yarışan otomobillerden birisi, emniyet şeridindeki seyirci ağır yaraladı, sürücü gözaltına alındı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 30 Temmuz'da, bir arkadaş grubu araçlarla yarış yaptı, bazı vatandaşlar da yol kenarında tezahüratta bulundu. Yarışı kazanan plakasız otomobilin sürücüsü E.Y. (35), bitiş çizgisini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridindeki seyircilerden Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Kazanın ardından sürücü E.Y. olay yerinden kaçtı. Bacağı kopan ve ağır yaralanan Leventöz, 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkamacıda gözaltına aldı. Öte yandan kaza anı bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Güncel AA / Eren Bozkurt Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

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