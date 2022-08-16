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Adana haberleri | Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Adana haberleri | Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Gelen Adana haberine göre Adana'da tartıştığı kişilerce bıçaklanan kişi hastanede öldü.

Adana'da tartıştığı kişilerce bıçaklanan kişi hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıçakla yaralanmış halde gelen kişinin ölmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, Fesih Koyun'un tartıştığı kişiler tarafından merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bıçaklandığını tespit etti.

Olayın meydana geldiği sokağı tespit eden ekipler söz konusu yerde inceleme yaptı.

Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Güncel Haberler

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