Adana haberleri | Adana'da kasapta 2 kayınbiraderini silahla yaralayan, 1 kadını rehin alan zanlı yakalandı

Adana'da 2 kayınbiraderini iş yerlerinde pompalı tüfekle yaralayıp, 1 kadını rehin alan şüpheli ikna edilip gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde Abdullah İ. (36), kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T'nin işlettiği kasaba giderek henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada Abdullah İ, yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 kardeşi iş yerlerinin önünde bacaklarından yaraladı. Şüpheli, yaralılardan Sercan T'nin eşi Özge T'yi de rehin aldı.

Kasapta çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu A.H.H. de olay sırasında korkup iş yerindeki çalışmayan bir buzdolabına girerek saklandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye özel harekat polislerinin de yer aldığı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yaralıların ve rehinenin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

Ekipler, Özge T'yi iş yerinde rehin tutan ve korkudan dışarıya çıkamayan çocuk için zanlı Abdullah İ'yi eyleminden vazgeçirmek için çabaladı.

Polis ekiplerinin çabasıyla zanlı önce çocuğun dışarıya çıkmasına izin verip daha sonra rehin tuttuğu kadını serbest bıraktı.

Daha sonra ekipler iş yerine girerek şüpheli Abdullah İ'yi gözaltına aldı.