Adana haberleri | Adana'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı Güncel Haberler Adana gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 RH 376 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Kozan Adana Güncel Haberler

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