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Adana haberleri | Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Adana haberleri | Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Adana haberleri: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı.

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ağır yaralandı.

İsmail Yılmaz (36) yönetimindeki otomobil ile karşı yönde seyir halindeki Hacı Mehmet G. idaresindeki 33 ADH 485 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon, Saimbeyli-Feke kara yolunda çarpıştı.

Kaza sonrası küçük çaplı yangın çıkan otomobildeki sürücü Yılmaz, çevredekilerce araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Yılmaz'ı Feke Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

AA / Fatih Azgın - Güncel

İsmail Yılmaz Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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