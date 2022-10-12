Adana haberleri! Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana haberler... Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberleri! Adana'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.