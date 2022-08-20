Son dakika haber: Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Adana Güncel Haberler Son Dakika

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