Adana haberleri: Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü - Haberler

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Adana haberleri: Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Adana haberleri: Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sebahattin Eker (45) idaresindeki 80 FV 909 plakalı otomobil, Boztahta Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Zahide (45) Eymen Efe (9) ve Feyza Nur Eker (16) ile Nurcan (43) ve Nuriye Başak Eroğlu (15) yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zahide Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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