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Adana haberleri: Adana'da devrilen asfalt yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

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Adana haberleri: Adana'da devrilen asfalt yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

Adana gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.A'nın (43) kullandığı Büyük Şehir Belediyesine ait 01UZ 891 plakalı kamyon, Gazi Mahallesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarına devrilen kamyonetin sürücüsü ile yanındaki O.K.K. (27) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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