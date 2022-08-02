Adana haberleri... Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da balkonda çocuklarıyla uyuyan kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katındaki balkonunda, dün sabaha karşı, çocukları İ.A.Y. (1) ve Y.K. (10) ile uyuyan Melek Yıldırım'ı (28) bıçaklayarak öldüren R.Ü'nün (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da evinin balkonunda çocuklarıyla uyuduğu sırada alt katın demir korkuluklarından yukarı çıkan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen R.Ü. (31) tarafından bıçaklanan Melek Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Bir akrabasının evinde polis ekiplerine teslim olan zanlının, kendisi gibi boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Yıldırım'ı, iki çocuğunun babası H.Y. ile görüştüğü için kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenilmişti. Genç kadının cenazesi, dün Kozan ilçesi Bağözü Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.