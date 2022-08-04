Adana haberleri! Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor Adana haberleri... Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor. Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor. Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Akdağ (34), 2 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Akdağ'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Güncel AA / Yusuf Koyun Akdağ Adana Güncel Haberler

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