Adana haberleri! Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
Adana haberleri... Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.
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Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Akdağ (34), 2 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.
Akdağ'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.
AA / Yusuf Koyun - Güncel