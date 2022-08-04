Adana haberleri! Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor - Haberler

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Adana haberleri! Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

Adana haberleri! Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

Adana haberleri... Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.

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Adana'da ailesinin yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Akdağ (34), 2 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Akdağ'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Akdağ Adana Güncel Haberler

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