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Son dakika haberi | 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

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Gelen son dakika haberlerine göre Motosikletlerden bazılarının çalınmasına ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri Yakalanan zanlıların emniyetten çıkarılışı Adana'da 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı ADANA - Adana'da 4 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Motosikletlerden bazılarının çalınmasına ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri

Yakalanan zanlıların emniyetten çıkarılışı

Adana'da 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 4 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. (32) ve S.M'yi (38) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tolhan Ç. ve Yılmaz B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan motosikletlerden biri de olay yeri yakınına terk edilmiş bulundu.

Öte yandan, hırsızlıklardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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