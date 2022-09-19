Son dakika haberi | 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Motosikletlerden bazılarının çalınmasına ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri Yakalanan zanlıların emniyetten çıkarılışı Adana'da 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı ADANA - Adana'da 4 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Motosikletlerden bazılarının çalınmasına ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri Yakalanan zanlıların emniyetten çıkarılışı Adana'da 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı ADANA - Adana'da 4 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. (32) ve S.M'yi (38) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tolhan Ç. ve Yılmaz B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosikletlerden biri de olay yeri yakınına terk edilmiş bulundu. Öte yandan, hırsızlıklardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Motosiklet Adana Güncel Haberler Son Dakika

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