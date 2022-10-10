Adana haberleri! Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı Güncel Haberler Adana gündem haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi. Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda, gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı. Oturum yarın saat 14.00'e ertelendi. Kaynak: AA / Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Mustafa Akgedik Güncel Haberler

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