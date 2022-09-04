Adana haberi | Vali Elban, Sarıçam'da muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Adana haberler: Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Elban, Baklalı Mahallesi'ndeki toplantıda muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunları dinledi.

Elban, Çukurova'nın iklimi ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin en önemli tarım alanlarının başında geldiğini belirtti.

Muhtarların, devlet ile vatandaş arasında "köprü" olduğunu kaydeden Elban, "Vatandaşlara kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında en büyük destekçimiz sizlersiniz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.