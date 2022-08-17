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Adana haberi... Kozan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Adana haberi... Kozan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Güncel Haberler

Adana haberlerine göre AK Parti Kozan İlçe Başkanlığınca vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığınca vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Partinin Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, ilçe binası önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.

Burada konuşan Bilgili, muharrem ayının bereket ayı olduğunu söyleyerek, "Biz de birliğimize, beraberliğimize vesile olması dileğiyle AK Parti teşkilatları olarak, kadın kollarımızın hazırladığı aşurenin dağıtımında bulunduk." dedi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Yusuf Bilgili Hisarcık AK Parti Kozan Güncel Haberler

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