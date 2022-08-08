Adana haberi: Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi Adana gündem haberine göre Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çokak, Faydalı, Çukurköprü, Alapınar, Pekmezci, Kuyluk, Bulduklu ve Yassıçalı mahallelerinde incelemelerde bulunan Özgan'a, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Özgan, vatandaşların taleplerini dinlemek için ziyaretleri sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemeye onlarla dertleşmeye devam ediyoruz. Köylü milletin efendisidir. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Hafta sonları köylerimizi gezmeye devam ediyor, onlarla sorunları konuşuyoruz. Yapacağımız hizmetler ile yaptığımız hizmetleri onlara anlatıyoruz." Güncel AA / Fatih Azgın Kazım Özgan Kozan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi: Kozan Belediye Başkanı Özgan, mahalleleri ziyaret edip vatandaşları dinledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.