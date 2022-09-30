Adana haberi: AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan ilçesinde vatandaşlarla buluştu Güncel Haberler Gelen Adana haberine göre AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve beraberindekilerle Bucak Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada Doğru, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Hisarcık AK Parti Adana Kozan Güncel Haberler

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