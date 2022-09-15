Adana haberi! Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Adana haberleri: Adana'da 3 ayrı narkotik operasyonunda 22 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Adana'da 3 ayrı narkotik operasyonunda 22 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent genelinde 3 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler iki otomobil ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda, 22 kilo 910 gram esrar, 157 uyuşturucu hap, 10,16 gram sentetik uyuşturucu, 196 gram eroin, 3 hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 1'i kadın 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Narkotik Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi! Adana'da narkotik operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.