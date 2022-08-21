Adana haberi | Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana gündem haberi... Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Cuma U. yönetimindeki 01 TE 259 plakalı otomobil, Gürümze Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Cuma U. ile otomobilde bulunan eşi Melihat U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi | Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.