Adana haberi | Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın 'yola çöp atma' tartışmasından çıktığı öğrenildi

Adana haberleri... Adana'da iki kişinin tutuklandığı trafikteki silahlı ve sopalı kavganın, taraflardan birinin araçtan yola çöp atması yüzünden çıktığı öğrenildi.

Adana'da iki kişinin tutuklandığı trafikteki silahlı ve sopalı kavganın, taraflardan birinin araçtan yola çöp atması yüzünden çıktığı öğrenildi.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 28 Eylül'de trafikte çıkan tartışmanın daha sonra silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi, ardından gözaltına alının 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, cip sürücüsü M.A'nın ifadesinde, karşı tarafın aracından yola meşrubat şişesi ve yiyecek ambalajı atması üzerine trafiği tehlikeye düşürdüklerini söylediğini, bunun üzerine sürücünün tepki gösterdiğini iddia etti.

Konuşmak için durduğu sırada araçta bulunanların üzerine yürüdüğünü bunun üzerine kendisini korumaya çalıştığını öne süren M.A, kaçmaya çalışırken de arkasından tüfekle ateş edildiğini belirtti.

Tutuklanan şüphelilerden Bilal Can E. ise aracındaki M.E.E'nin (17) yola bir şeyler atması üzerine çevreyi kirletmemesi konusunda uyardığını, bu sırada cip sürücüsünün kendilerine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Bilal Can E, konuşmak için durdukları sırada cip sürücüsünün M.E.E'ye sopayla vurduğunu, olayın şokuyla bagajdan tüfeği alarak ateş ettiğini iddia etti.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 28 Eylül'de 01 DHF 10 plakalı cip sürücüsü M.A. ile 01 AHS 676 plakalı otomobilde bulunan Bilal Can E, Enes Ş. ve M.E.E arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Bilal Can E'nin aracın bagajından av tüfeğini çıkararak kaçan cipin arkasından bir el ateş etmesi otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bilal Can E. ve Enes Ş. tutuklanmıştı.