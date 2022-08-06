Tefeci operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, 2 Ağustos'ta tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Şüpheliler arasında bulunan bazı esnafların, bankalardan kredi çekemeyenlere yüzde 150 oranında faiz karşılığı borç para verdikleri tespit edildi.

Zanlılardan 13'ü, emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan E.K. ile M.K. tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda, 8 milyon 350 bin lira tutarında 76 senet ve 3 çek ile borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş bırakılmış 4 senet, ruhsatsız tabanca, kelepçe, bıçak, elektroşok cihazı, 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 ajanda ve defter ele geçirilmişti.