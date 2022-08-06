Tefeci operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tefeci operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

 - Güncelleme:

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, 2 Ağustos'ta tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Şüpheliler arasında bulunan bazı esnafların, bankalardan kredi çekemeyenlere yüzde 150 oranında faiz karşılığı borç para verdikleri tespit edildi.

Zanlılardan 13'ü, emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan E.K. ile M.K. tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda, 8 milyon 350 bin lira tutarında 76 senet ve 3 çek ile borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş bırakılmış 4 senet, ruhsatsız tabanca, kelepçe, bıçak, elektroşok cihazı, 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 ajanda ve defter ele geçirilmişti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title