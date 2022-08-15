Adana haberi: Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Adana haberine göre Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, Ebubekir Tekayak'ın evinde, arkadaşı olduğu belirtilen M.K. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evin içinde ve önünde çok sayıda boş kovan buldu. Polis olayın ardından kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Ömer Yıldız Yeşilyurt Seyhan Adana Güncel Haberler

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