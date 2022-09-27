Son Dakika | Sokakta öldürülen kişinin katil zanlısı cezaevi arkadaşı çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta silahla vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı olduğu belirlenen cezaevi arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 20 Eylül'de İsmet Köse'nin (27) sokakta tartıştığı kişilerce tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Köse'nin olay günü İlker T. (27), Zeki Can B. (18) ve Mehmet Yasin D. (24) ile buluştuğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerden İlker T'yi bir yakınının evine giderken, diğer iki zanlıyı da adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan İlker T'nin, cezaevinden arkadaşı İsmet Köse'nin karıştığı bir kavgaya dahil olduğu ve bu nedenle aralarında husumet başladığı, ikilinin olaydan önce de sosyal medya üzerinden tartıştığı iddia edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı İlker T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 01 DDK 42 plakalı motosiklet sürücüsünün tabancayla vurulduğu ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan yaralı İsmet Köse, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada bir tabanca bulmuştu.