Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana yerel haberleri | Adana'da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Adana gelişmesine göre Adana'da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybettiADANA Adana'da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti

ADANA Adana'da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Verde ile Abdurrahman Verde arkadaşlarıyla birlikte yapay sulama göletine yüzmek için girdi. 2 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 2 kardeşin cesedini buldu. Olay yerine gelen aile gözyaşı dökerken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Çetinkaya - Güncel

Sarıçam Adana 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title