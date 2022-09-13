Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberi! Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti

Güncel Haberler

Adana haberi! Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti

Adana gelişmesine göre Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla şehit çocuklarına okullarında ziyarette bulundu.

Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla şehit çocuklarına okullarında ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, şehit çocuklarını yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk günlerinde yalnız bırakmamak için okullarında ziyaret etti.

Polisler, şehit çocuklarıyla yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.

Daha sonra polisler, çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminin kendileri için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Adana Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title