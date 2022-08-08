Adana haberi | Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Adana haberi: Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesi içinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesi içinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde 3 noktada otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Güncel AA / Fikret Kavğalı Çukurova Üniversitesi Sarıçam Adana Güncel Haberler

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