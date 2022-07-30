Adana haberi: Adana'da Mithat Özsan Bulvarı'nda trafik akışı 2 ay tek şeritten sağlanacak - Haberler

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Adana haberi: Adana'da Mithat Özsan Bulvarı'nda trafik akışı 2 ay tek şeritten sağlanacak

Adana haberi: Adana'da Mithat Özsan Bulvarı'nda trafik akışı 2 ay tek şeritten sağlanacak

Adana haberi... Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapımı kapsamında Mithat Özsan Bulvarı'nda trafik akışı 2 ay tek şeritten çift yönlü gerçekleştirilecek.

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Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapımı kapsamında Mithat Özsan Bulvarı'nda trafik akışı 2 ay tek şeritten çift yönlü gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapımı kapsamında 1 Ağustos saat 21.00'den itibaren 30 Eylül'e kadar Mithat Özsan Bulvarı'nın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden şehir merkezi otoyol bağlantı yoluna gidiş yönü kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü sağlanacak.

Trafik akışında yoğunluk yaşanması öngörülen yolda vatandaşların mağduriyet yaşamamaları açısından Dilberler Sekisi, Adnan Kahveci, Özdemir Sabancı, Mustafa Kemal Paşa ve Yeşil bulvarlar ile Yıldız ve Yasemin caddelerinin yanı sıra set üstünü kullanmaları önerildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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