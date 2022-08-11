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Adana haberi... Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi

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Adana haberi... Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi

Adana gelişmesine göre Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ile 45 bronz sikke ele geçirildi.

Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ile 45 bronz sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine aradı.

Araçta, mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ile çeşitli dönemlere ait olduğu düşünülen 45 bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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