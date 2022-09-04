Adana haberi | Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu Güncel Haberler Adana gelişmesine göre Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesi ile birlikte Küp Şelaleleri'nde piknik yapan Fatma Nur Kayabaşı (13), dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü. Kızının çırpındığını fark eden baba Hasan Kayabaşı, kızını kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve kız sudan çıkartıldı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Osmaniye Aladağ Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi | Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.