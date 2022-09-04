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Adana haberi | Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu

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Adana haberi | Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu

Adana gelişmesine göre Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesi ile birlikte Küp Şelaleleri'nde piknik yapan Fatma Nur Kayabaşı (13), dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Kızının çırpındığını fark eden baba Hasan Kayabaşı, kızını kurtarmak için suya atladı.

Çevredekilerin yardımıyla baba ve kız sudan çıkartıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Osmaniye Aladağ Adana Güncel Haberler

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