İki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan Mukadder G. ve Ayşe G, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel