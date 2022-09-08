İki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Mukadder G. ve Ayşe G, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Jandarma Adana Kozan Güncel Haberler

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