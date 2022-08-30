Adana haberi | Adana'da husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Adana haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Sarıhamzalı Mahallesi'nde, 12 Ağustos'ta Deniz Kutlu (24), aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen B.C. (28), M.E. (23) ve R.E. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C, Kutlu'yu tabancayla çeşitli yerlerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kutlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.C, M.E. ve R.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. ile R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Seyhan Adana Güncel Haberler

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