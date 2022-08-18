Adana haberi! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda maddi hasara yol açan yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi. İtfaiye erlerinin soğutma çalışması devam ediyor. Polis, ölü ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.